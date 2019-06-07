Между «Титановой долиной» и Верхней Салдой построят железную дорогу

СЕГОДНЯ 21:10 2019-06-07T21:11:17+03:00

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На второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель правления «РЖД» Олег Белозеров и гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов подписали договор о сотрудничестве. Согласно документу, от Верхней Салды до особой экономической зоны построят железную дорогу.

– Действующие и перспективные резиденты «Титановой долины» заинтересованы в том, чтобы пути были максимально приближены к месту производства, – подчеркнул губернатор.

Кызласов отметил, что у зоны есть два крупных потенциальных резидента, которые планируют получить статус в этом году. Строительство железной дороги этому поспособствует. Кроме того, «РЖД» будет развивать инфраструктуру общего пользования – в местах примыкания к уже существующим путям.

Напомним, ПМЭФ-2019 длится три дня. За этого время организаторы планируют провести 120 мероприятий. К участию в нем зарегистрировались 12 тысяч человек из 140 стран.

Свердловская область в этом году установила на форуме стенд с информацией о крупных проектах региона – кластере «Гора белая», научном центре «Татищев» и Уральской высокоскоростной магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU