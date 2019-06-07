Между «Титановой долиной» и Верхней Салдой построят железную дорогу
На второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель правления «РЖД» Олег Белозеров и гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов подписали договор о сотрудничестве. Согласно документу, от Верхней Салды до особой экономической зоны построят железную дорогу.
– Действующие и перспективные резиденты «Титановой долины» заинтересованы в том, чтобы пути были максимально приближены к месту производства, – подчеркнул губернатор.
Кызласов отметил, что у зоны есть два крупных потенциальных резидента, которые планируют получить статус в этом году. Строительство железной дороги этому поспособствует. Кроме того, «РЖД» будет развивать инфраструктуру общего пользования – в местах примыкания к уже существующим путям.
Напомним, ПМЭФ-2019 длится три дня. За этого время организаторы планируют провести 120 мероприятий. К участию в нем зарегистрировались 12 тысяч человек из 140 стран.
Свердловская область в этом году установила на форуме стенд с информацией о крупных проектах региона – кластере «Гора белая», научном центре «Татищев» и Уральской высокоскоростной магистрали.
ИСТОЧНИК KP.RU