2019-06-07T21:11:17+03:00
Общество

Между «Титановой долиной» и Верхней Салдой построят железную дорогу

Региональные власти считают, что это привлечет новых инвесторов
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: департамент информполитики Свердловской областиФото: департамент информполитики Свердловской области
Изменить размер текста:

На второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель правления «РЖД» Олег Белозеров и гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов подписали договор о сотрудничестве. Согласно документу, от Верхней Салды до особой экономической зоны построят железную дорогу.

– Действующие и перспективные резиденты «Титановой долины» заинтересованы в том, чтобы пути были максимально приближены к месту производства, – подчеркнул губернатор.

Кызласов отметил, что у зоны есть два крупных потенциальных резидента, которые планируют получить статус в этом году. Строительство железной дороги этому поспособствует. Кроме того, «РЖД» будет развивать инфраструктуру общего пользования – в местах примыкания к уже существующим путям.

Напомним, ПМЭФ-2019 длится три дня. За этого время организаторы планируют провести 120 мероприятий. К участию в нем зарегистрировались 12 тысяч человек из 140 стран.

Свердловская область в этом году установила на форуме стенд с информацией о крупных проектах региона – кластере «Гора белая», научном центре «Татищев» и Уральской высокоскоростной магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ключи и документы остались в доме»: под Екатеринбургом пропал молодой примерный семьянин
«Урал» продлил контракты с Погребняком и Фидлером еще на год
Насильника-иностранца задержали в Екатеринбурге, когда он вернулся на место преступления спустя 7 лет
Лучшим литературным критиком в Екатеринбурге стала автор из Москвы
Группа ВТБ инвестирует в концессионный проект мостового перехода через реку Пур
В Санкт-Петербурге решили, как улучшить экологию Нижнего Тагила
Путь сократится на 400 километров: Средний Урал и ХМАО свяжет новая автомагистраль
ВТБ Капитал Инвестиции и Почта Банк развивают инвестиционные онлайн-сервисы
«Плотный график»: Владимир Соловьев перенес визит в Екатеринбург
Житель Нижних Серег срубил 220 деревьев и сел на 4,5 года
Банк ВТБ и ГК «Содружество» подписали меморандум о сотрудничестве
«Спецавтобаза» разыграла лоты по вывозу мусора на 5,5 миллиона рублей
Нижний Тагил охвачен сальмонеллезом и микроспорией
ВТБ демонстрирует инновационные технологии на годовом общем собрании акционеров
Народное голосование по конкурсу «Клиника года» подходит к концу
В Нижнем Тагиле за дачу взятки полицейскому осужден бизнесмен, торговавший подделками «Adidas»
На трассе под Екатеринбургом из-за ремонта ограничат проезд
Школьники из Екатеринбурга стали чемпионами на конкурсе робототехники в Праге
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 11,7% в январе-мае
Пришли на барбекю: компания бобров на Плотинке удивила екатеринбуржцев