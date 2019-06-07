2019-06-07T17:47:21+03:00
Общество

«Ключи и документы остались в доме»: под Екатеринбургом пропал молодой примерный семьянин

Родные даже не могут предположить, куда мог исчезнуть глава семейства
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Евгений Байдин пропал 2 июня. Фото: поисковый отряд "Прорыв"Евгений Байдин пропал 2 июня. Фото: поисковый отряд "Прорыв"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге и окрестностях города волонтеры и стражи порядка занимаются поиском 36-летнего Евгения Байдина, который еще 2 июня отправился на дачу в Старопышминске, чтобы покормить собаку, после чего исчез.

По словам соседей, мужчина говорил с ними в тот вечер, после чего отправился к себе в дом. С тех пор его не видели. Интересно, что личный автомобиль Евгения, а также ключи и документы остались нетронутыми.

- Мы уже прочесали окрестности в радиусе 20 километров, но никаких следов не обнаружили, - рассказывают в поисковом отряде «Прорыв».

Когда на место исчезновения прибыли кинологи, то служебная собака взяла след, который оборвался у местного магазина. В самой торговой точке утверждают, что мужчина к ним не заходил.

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Евгений Байдин не имеет вредных привычек, характеризуется, как верующий человек и примерный семьянин. Поэтому его исчезновение стало настоящим шоком для его родных, которые написали в полицию заявление об его исчезновении.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Евгения Байдина, просьба позвонить координатору его поисков из отряда «Прорыв» по телефону 8-900-044-02-20 или в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Урал» продлил контракты с Погребняком и Фидлером еще на год
Насильника-иностранца задержали в Екатеринбурге, когда он вернулся на место преступления спустя 7 лет
Лучшим литературным критиком в Екатеринбурге стала автор из Москвы
Группа ВТБ инвестирует в концессионный проект мостового перехода через реку Пур
В Санкт-Петербурге решили, как улучшить экологию Нижнего Тагила
Путь сократится на 400 километров: Средний Урал и ХМАО свяжет новая автомагистраль
ВТБ Капитал Инвестиции и Почта Банк развивают инвестиционные онлайн-сервисы
«Плотный график»: Владимир Соловьев перенес визит в Екатеринбург
Житель Нижних Серег срубил 220 деревьев и сел на 4,5 года
Банк ВТБ и ГК «Содружество» подписали меморандум о сотрудничестве
«Спецавтобаза» разыграла лоты по вывозу мусора на 5,5 миллиона рублей
Нижний Тагил охвачен сальмонеллезом и микроспорией
ВТБ демонстрирует инновационные технологии на годовом общем собрании акционеров
Народное голосование по конкурсу «Клиника года» подходит к концу
В Нижнем Тагиле за дачу взятки полицейскому осужден бизнесмен, торговавший подделками «Adidas»
На трассе под Екатеринбургом из-за ремонта ограничат проезд
Школьники из Екатеринбурга стали чемпионами на конкурсе робототехники в Праге
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 11,7% в январе-мае
Пришли на барбекю: компания бобров на Плотинке удивила екатеринбуржцев