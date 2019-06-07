«Ключи и документы остались в доме»: под Екатеринбургом пропал молодой примерный семьянин

СЕГОДНЯ 17:47 2019-06-07T17:47:21+03:00

Родные даже не могут предположить, куда мог исчезнуть глава семейства

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В Екатеринбурге и окрестностях города волонтеры и стражи порядка занимаются поиском 36-летнего Евгения Байдина, который еще 2 июня отправился на дачу в Старопышминске, чтобы покормить собаку, после чего исчез.

По словам соседей, мужчина говорил с ними в тот вечер, после чего отправился к себе в дом. С тех пор его не видели. Интересно, что личный автомобиль Евгения, а также ключи и документы остались нетронутыми.

- Мы уже прочесали окрестности в радиусе 20 километров, но никаких следов не обнаружили, - рассказывают в поисковом отряде «Прорыв».

Когда на место исчезновения прибыли кинологи, то служебная собака взяла след, который оборвался у местного магазина. В самой торговой точке утверждают, что мужчина к ним не заходил.

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

Евгений Байдин не имеет вредных привычек, характеризуется, как верующий человек и примерный семьянин. Поэтому его исчезновение стало настоящим шоком для его родных, которые написали в полицию заявление об его исчезновении.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Евгения Байдина, просьба позвонить координатору его поисков из отряда «Прорыв» по телефону 8-900-044-02-20 или в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU