«Ключи и документы остались в доме»: под Екатеринбургом пропал молодой примерный семьянин
В Екатеринбурге и окрестностях города волонтеры и стражи порядка занимаются поиском 36-летнего Евгения Байдина, который еще 2 июня отправился на дачу в Старопышминске, чтобы покормить собаку, после чего исчез.
По словам соседей, мужчина говорил с ними в тот вечер, после чего отправился к себе в дом. С тех пор его не видели. Интересно, что личный автомобиль Евгения, а также ключи и документы остались нетронутыми.
- Мы уже прочесали окрестности в радиусе 20 километров, но никаких следов не обнаружили, - рассказывают в поисковом отряде «Прорыв».
Когда на место исчезновения прибыли кинологи, то служебная собака взяла след, который оборвался у местного магазина. В самой торговой точке утверждают, что мужчина к ним не заходил.
Фото: поисковый отряд "Прорыв"
Евгений Байдин не имеет вредных привычек, характеризуется, как верующий человек и примерный семьянин. Поэтому его исчезновение стало настоящим шоком для его родных, которые написали в полицию заявление об его исчезновении.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Евгения Байдина, просьба позвонить координатору его поисков из отряда «Прорыв» по телефону 8-900-044-02-20 или в полицию по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU