«Урал» продлил контракты с Погребняком и Фидлером еще на год
Форвард будет играть за "Урал" весь следующий сезонФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» продлил контракты с игроками Павлом Погребняком и Артемом Фидлером. Форвард и полузащитник будут играть за клуб до конца сезона 2019-2020 годов.
Отметим, что в завершившемся сезоне 35-летний Павел Погребняк в 14 матчах забил три гола, его ровесник провел 15 игр за «Урал». По итогам прошлого сезона клуб занял 10 место в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU