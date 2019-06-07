2019-06-07T16:57:16+03:00
Спорт

«Урал» продлил контракты с Погребняком и Фидлером еще на год

Лев ИСТОМИН
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Форвард будет играть за "Урал" весь следующий сезонФорвард будет играть за "Урал" весь следующий сезонФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» продлил контракты с игроками Павлом Погребняком и Артемом Фидлером. Форвард и полузащитник будут играть за клуб до конца сезона 2019-2020 годов.

Отметим, что в завершившемся сезоне 35-летний Павел Погребняк в 14 матчах забил три гола, его ровесник провел 15 игр за «Урал». По итогам прошлого сезона клуб занял 10 место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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