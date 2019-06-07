Насильника-иностранца задержали в Екатеринбурге, когда он вернулся на место преступления спустя 7 лет

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-07T16:34:07+03:00

Его подельника задержали и лишили свободы еще в 2013 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге на скамье подсудимых оказался 29-летний гражданин одной из бывших союзных республик. Мужчина обвинялся в изнасиловании 15-летней девочки. Преступление он совершил еще в 2012 году, после чего семь лет находился в розыске.

- В начале марта 2012 года подсудимый, действуя совместно со своим подельником, в лесопарке, недалеко от одного из домов по улице Испытателей, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девушки, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Они напали на несовершеннолетнюю, когда она шла домой от подруги, и, применив в отношении потерпевшей физическую силу, подавили ее волю к сопротивлению.

Подельника удалось поймать сразу. Его судили еще в 2013 году. А вот второму насильнику удалось скрыться - он сбежал на родину.

- По прошествии семи лет, подумав, что его уже никто не будет искать, он вновь решил вернуться в Российскую Федерацию, - добавляют в ведомстве. - Однако он просчитался. Как только правоохранительными органами была получена информация о том, что злоумышленник вновь появился на территории нашей страны, его задержали.

Суд признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU