Лучшим литературным критиком в Екатеринбурге стала автор из Москвы
В Екатеринбурге подвели итоги конкурса для литературных критиков из разных регионов страны. Вручение премии «Неистовый Виссарион» прошло в пятницу, 7 июня, в областной Библиотеке имени В.Г. Белинского в рамках Уральского культурного форума.
Первым лауреатом новой премии стала столичный критик Ольга Балла, который передали 70 тысяч рублей.
- На конкурс я прислала 18 текстов, написанных мною за последний год. Литературная критика мне была интересна с детства, - рассказала Ольга.
Всего на конкурс, учрежденный в этом году, прислали больше 100 заявок. На соискание премии заявились авторы из обеих столиц, а также из Перми, Челябинска, Новосибирска и других городов.
ИСТОЧНИК KP.RU