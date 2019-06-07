Лучшим литературным критиком в Екатеринбурге стала автор из Москвы

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-07T16:29:39+03:00

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В Екатеринбурге подвели итоги конкурса для литературных критиков из разных регионов страны. Вручение премии «Неистовый Виссарион» прошло в пятницу, 7 июня, в областной Библиотеке имени В.Г. Белинского в рамках Уральского культурного форума.

Первым лауреатом новой премии стала столичный критик Ольга Балла, который передали 70 тысяч рублей.

- На конкурс я прислала 18 текстов, написанных мною за последний год. Литературная критика мне была интересна с детства, - рассказала Ольга.

Всего на конкурс, учрежденный в этом году, прислали больше 100 заявок. На соискание премии заявились авторы из обеих столиц, а также из Перми, Челябинска, Новосибирска и других городов.

ИСТОЧНИК KP.RU