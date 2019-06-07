2019-06-07T16:04:56+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге решили, как улучшить экологию Нижнего Тагила

Проблему поднял президент Владимир Путин
Лев ИСТОМИН
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Экологию Нижнего Тагила с подачи президента улучшат ... промышленникиЭкологию Нижнего Тагила с подачи президента улучшат ... промышленникиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На площадке Петербургского международного экономического форума наконец-то подписано трехстороннее соглашение об улучшении экологической ситуации в уральском городе Нижний Тагил. Документ подписали глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин и представитель промышленного холдинга ЕВРАЗ Алексей Иванов 6 июня.

ЕВРАЗ инвестирует 3,4 миллиарда рублей на модернизацию собственных производственных мощностей, чтобы снизить выбросы с предприятий в атмосферу. Предполагается, что до 2024 года объем вредных веществ за весь период с 2019 года снизится на 12,5 тысячи тонн.

Руководство Свердловской области, в свою очередь, будут регулярно мониторить состояние окружающей среды, давая рекомендации по улучшению экологической обстановки.

- Важно обеспечить гласность и открытость проводимой работы и ее результатов, - отметил глава региона.

Федеральное министерство природных ресурсов ранее запустило проект «Экология», в котором есть отдельный проект по очищению воздуха в уральском городе.

В мае прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий снижение выборов загрязняющих веществ в атмосферу Нижнего Тагила и еще 11 городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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