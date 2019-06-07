2019-06-07T15:55:21+03:00
Недвижимость

Путь сократится на 400 километров: Средний Урал и ХМАО свяжет новая автомагистраль

Дорогу построят от Тавды до поселка Куминский
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
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Губернатор Евгений Куйвашев подписал с главой Ханты-Мансийского округа Натальей Комаровой соглашение по строительству между регионами новой автомобильной дороги.

Согласно проекту, магистраль будет проложена от города Тавда до поселка Куминский. В настоящее время транспорт между этими населенными пунктами ходит через Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск.

Фото: Департамент информполитики региона

Фото: Департамент информполитики региона

- В случае строительства прямого маршрута «Тавда - Куминский» длина пути сократится более чем на 400 километров. Уверен, что мобилизация наших сил и ресурсов позволит сделать еще один важный шаг в развитии транспортного сообщения между нашими регионами, укреплении межрегионального сотрудничества, повышении качества жизни людей, - сказал Евгений Куйвашев.

Финансирование со стороны Свердловской области на проектные работы будет выделено уже в этом году.

Напомним, в 2013 году Евгений Куйвашев и Наталья Комарова ввели в эксплуатацию трассу Ивдель-Ханты-Мансийск, которая сразу получила неофициальное название «Дорога жизни». Магистраль позволила повысить мобильность жителей северных территорий Свердловской области и ХМАО и существенно экономить при грузоперевозках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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