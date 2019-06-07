«Плотный график»: Владимир Соловьев перенес визит в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-07T14:55:25+03:00

Телеведущий приедет в Екатеринбург, когда будет время Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Телеведущий Владимир Соловьев перенес визит в Екатеринбург на неопределенное время. Причиной послужила занятость медийной персоны на работе.

- Дам знать по графику. Пока очень плотно, - сообщил Владимир Соловьев корреспонденту «Комсомолки».

В мае после протестов в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге телеведущий назвал часть участников незаконных митингов, которые сносили заборы и кидались бутылками в стражей порядка, «бесами».

После этого жители Екатеринбурга обрушились с критикой на Владимира Соловьева, а журналист Антон Дербенев даже пообещал дать ему «крепкого уральского леща». Однако чуть позже во время личной встречи с коллегой, отказался это делать, мирно поговорив с известным журналистом.

Тогда же Владимир Соловьев высказал желание в начале июня лично приехать в Екатеринбург и пообщаться с горожанами в сквере, где собирались строить храм святой Екатерины. Однако теперь стало известно, что визит отложен.

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ИСТОЧНИК KP.RU