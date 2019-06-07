Житель Нижних Серег срубил 220 деревьев и сел на 4,5 года
Нижнесергинский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении "черного лесоруба". Валерия Бисярина признали виновным в незаконной рубка насаждений в особо крупном размере.
Мужчина нанял помощников и вместе с ними незаконно вырубил 221 хвойное дерево, среди которых сосна, ель, пихта и лиственница. Причиненный ущерб составил более 4 миллионов рублей.
- Необходимо отметить, что в январе этого года приговором суда Бисярин признан виновным в покушении на сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, ему назначено 1,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
По совокупности приговоров суд приговорил Валерия Бисярина к 4,5 годам колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU