2019-06-07T14:11:44+03:00
Экономика

Банк ВТБ и ГК «Содружество» подписали меморандум о сотрудничестве

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк ВТБ и ГК «Содружество» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Свои подписи под документами поставили Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, и Александр Шендерюк-Жидков, директор управляющей активами организации ГК «Содружество» в России, СНГ и Польше.

Меморандум предусматривает взаимодействие сторон в сфере финансирования инвестиционных проектов компании, организации расчетов и взаимодействия по экспортно-импортным сделкам, в том числе на рынке зерна, консультационной и информационной поддержки с использованием производных финансовых и долговых инструментов, организации сделок на рынке акционерного и долгового капитала, операций с ценными бумагами.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил:

- ВТБ и ГК «Содружество» уже имеют более чем десятилетний опыт успешного сотрудничества, в частности, на текущий момент у нас есть линии по торговому финансированию импортных поставок соевых бобов и по финансированию оборотного капитала. Мы уверены, что возможности и опыт команды группы ВТБ на финансовых рынках позволят предложить компании эффективные, комплексные решения, которые будут способствовать динамичному развитию холдинга и российского агропромышленного комплекса.

Александр Шендерюк-Жидков, директор ООО Управляющая компания «Содружество» отметил:

- В прошлом году Группа компаний «Содружество» стала крупнейшим экспортером агропромышленной продукции собственного производства. Во многом этот результат обусловлен нашей совместной работой с группой ВТБ, которая традиционно является лидером на рынке soft commodities Российской Федерации. Мы уверены, что развитие нашего совместного взаимодействия позволит усилить позиции обеих компаний на российском аграрном рынке и увеличить объем российского несырьевого экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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