2019-06-07T14:12:53+03:00
Недвижимость

«Спецавтобаза» разыграла лоты по вывозу мусора на 5,5 миллиона рублей

Региональный оператор выбрал подрядчиков в 6 тендерах, впереди еще 7 конкурсов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Все контракты с подрядчиками «Спецавтобаза» подпишет до 30 июня 2022 годаВсе контракты с подрядчиками «Спецавтобаза» подпишет до 30 июня 2022 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный оператор «Спецавтобаза» подвел итоги розыгрыша шести тендеров на вывоз мусора. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Львиную долю - пять контрактов - получила компания «Транссервис», которая сейчас является генеральным подрядчиком «Спецавтобазы». За работу в общей сложности фирме заплатят 4,8 миллиарда рублей.

За эти деньги «Транссервис» будет вывозить мусор из Сысертского, Арамильского ГО (247,8 миллиона), Тугулымского, Талицкого, Пышминского ГО (557,1 миллиона), Режевского (133,2 миллиона), Туринского, Тавдинского округов, Слободо-Туринского и Таборинского районов (лот на 799 миллионов рублей), районов и из пяти районов Екатеринбурга (3,1 миллиарда).

Победителем шестого лота стала фирма «Экосистема». За 829,9 миллиона рублей компания будет избавлять от отходов Артемовский и Ирбит.

Все контракты с подрядчиками «Спецавтобаза» подпишет до 30 июня 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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