Народное голосование по конкурсу «Клиника года» подходит к концу

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-07T13:02:18+03:00

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Народное голосование по конкурсу «Клиника года-2019», который на протяжении нескольких месяцев проводился на сайте «Комсомольская правда-Екатеринбург» завершается в понедельник, 10 июня, в 17 часов по местному времени.

В конкурсе принимают участие 38 государственных и частных учреждений, представленных в 19 номинациях. За время проведения конкурса за участников отдали голоса больше 17 тысяч уральцев. Борьба за первенство продолжается и сегодня, поэтому каждый голос может стать решающим в каждой из номинаций.

Церемония награждения участников конкурса «Клиника года» пройдет 21 июня в галерее «Главный проспект».

ИСТОЧНИК KP.RU