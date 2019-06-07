На трассе под Екатеринбургом из-за ремонта ограничат проезд

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-07T12:13:30+03:00

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На трассе М5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу частично ограничат движение транспорта на развязке возле села Кашино. На 170-м километре дорожники займутся капитальным ремонтом полотна. Работы начнутся с 10 июля.

- Движение транспорта будет ограничено по нижнему уровню транспортной развязки - съезду с правым поворотом из Кашино в сторону разворота на Екатеринбург, - сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». - Ближайший разворот в сторону Екатеринбурга будет возможен на соседней развязке на 171-м километре.

Фото: ФКУ «Уралуправтодор»

Напомним, сейчас работы идут на мосту через реку Сысерть, где на 170-м километре движение организовано по одной полосе в каждую сторону.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

ИСТОЧНИК KP.RU