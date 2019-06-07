Школьники из Екатеринбурга стали чемпионами на конкурсе робототехники в Праге

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-07T12:04:55+03:00

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Команда юных роботехников из Дома Детского Творчества Октябрьского района Екатеринбурга победила в международном соревновании Robotic Day-2019 в Праге. Самые молодые разработчики 6-8 лет заняли первое место в номинации Newcommer Prize в категории Free Style.

Коллектив юных чемпионов состоит из 5-ти человек: Ивана Исакова, Дмитрия Толшина, Михаила Абрамова, Максима Чечеты и их руководителя – педагога Алины Шистеровой. «Sputnik» выступал на соревновании с уникальным проектом Moon Station, над которым ребята трудились весь учебный год. «Лунная станция» одержала свою первую победу в российском этапе «FIRST Lego League Jr.» - лиге соревнований новичков по «Лего», а уже потом покорила мировую вершину.

В категории состязались 19 стран, более 300 участников представили на конкурс 214 роботов. Выступления велись на английском языке: достаточно непростая задача для младшеклассников.

-Им всего по 6-8 лет, но они уверенно выступали на английском языке, отвечали на вопросы жюри. Из всех представленных на конкурс работ «Moon station», сделанная в ДДТ, привлекала особое внимание, как жюри, так и зрителей. Проект, как и команда, были очень яркими и интересными! – рассказывают в Доме детского творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU