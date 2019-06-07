2019-06-07T12:04:55+03:00
Общество

Школьники из Екатеринбурга стали чемпионами на конкурсе робототехники в Праге

Юным разработчикам от 6 до 8 лет
Даниил Близнецов
Поделиться:
Фото: пресс-служба Администрации города ЕкатеринбургаФото: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Команда юных роботехников из Дома Детского Творчества Октябрьского района Екатеринбурга победила в международном соревновании Robotic Day-2019 в Праге. Самые молодые разработчики 6-8 лет заняли первое место в номинации Newcommer Prize в категории Free Style.

Коллектив юных чемпионов состоит из 5-ти человек: Ивана Исакова, Дмитрия Толшина, Михаила Абрамова, Максима Чечеты и их руководителя – педагога Алины Шистеровой. «Sputnik» выступал на соревновании с уникальным проектом Moon Station, над которым ребята трудились весь учебный год. «Лунная станция» одержала свою первую победу в российском этапе «FIRST Lego League Jr.» - лиге соревнований новичков по «Лего», а уже потом покорила мировую вершину.

В категории состязались 19 стран, более 300 участников представили на конкурс 214 роботов. Выступления велись на английском языке: достаточно непростая задача для младшеклассников.

-Им всего по 6-8 лет, но они уверенно выступали на английском языке, отвечали на вопросы жюри. Из всех представленных на конкурс работ «Moon station», сделанная в ДДТ, привлекала особое внимание, как жюри, так и зрителей. Проект, как и команда, были очень яркими и интересными! – рассказывают в Доме детского творчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Народное голосование по конкурсу «Клиника года» подходит к концу
В Нижнем Тагиле за дачу взятки полицейскому осужден бизнесмен, торговавший подделками «Adidas»
На трассе под Екатеринбургом из-за ремонта ограничат проезд
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 11,7% в январе-мае
Пришли на барбекю: компания бобров на Плотинке удивила екатеринбуржцев
В Кушве водитель, пытаясь скрыться после наезда на ребенка, врезался в забор дома
В Екатеринбурге растаскивают арматуру на мосту по Челюскинцев
Вдохновил MONATIK: свердловчане устроили зажигательные танцы с трюками на парковке ТЦ
На Урале ищут девушку, два месяца назад сбежавшую из центра соцпомощи
У ребенка разбита голова: в Нижнем Тагиле пассажирская «Газель» сбила 14-летнюю школьницу
Депутат Гордумы Екатеринбурга: нужно создать «Площадку согласия» для определения места для возведения храма
В Екатеринбурге осудили женщину, которая с любовником открыла бордель
ОАО «РЖД» и Свердловская область договорились о развитии системы медпомощи и медицинского туризма
В выходные на Среднем Урале потеплеет до +27
На Урале железнодорожный мастер украл рельсы, чтобы проложить из них новые пути для бизнесменов
В Екатеринбурге за долги арестовали кислородную станцию
В Екатеринбурге гаишники вычислили виновника смертельного ДТП по отломившемуся боковому зеркалу
«Перенесли на болото»: штабу Алексея Навального запретили провести митинг в центре Екатеринбурга
«Желают гореть в аду, а потом зовут работать на благо культуры»: уральского драматурга Николая Коляду пригласили в Госдуму
От спорта до экологии в Нижнем Тагиле: область заключила пять соглашений на Петербургском международном экономическом форуме
В Екатеринбурге завели уголовное дело на мужчину, прострелившего соседке окно
Проверка слуха: на Урале будут выпускать сувениры, посвященные перевалу Дятлова
Инвестиции с «БКС Брокер»: пополняйте счет без комиссии
На трассе Екатеринбург-Тюмень по ночам будут перекрывать движение
В больнице Каменска-Уральского трехмесячный малыш упал с кушетки во время процедуры