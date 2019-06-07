Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 11,7% в январе-мае

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-07T11:41:32+03:00

Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-мае выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8% и составила 84,4 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В январе-мае 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 117,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Во внутреннем сообщении отправлено 76,3 тыс. ДФЭ (+16,5%), в экспортном – 41,6 тыс. ДФЭ (+3,8%).

Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-мае выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8% и составила 84,4 тыс. ДФЭ (перевезено 1,6 млн тонн грузов, +12,2%), в том числе:

- нефть и нефтепродукты – 18,4 тыс. ДФЭ (+19,5% к уровню 5 месяцев 2018 года);

- черные металлы – 5,4 тыс. (+24,1%);

- лесные грузы –10,7 тыс. (+11,5%);

- бумага – 12,1 тыс. (+2,6%);

- цветные металлы – 7,2 тыс. (–5,1%);

- химикаты и сода – 19,8 тыс. (+4%);

- строительные грузы –1,5 тыс. (+15,1%);

- огнеупоры – 2,4 тыс. (+35,3%);

- метизы – 2,6 тыс. (+15,5%).

В настоящее время на СвЖД партии грузов в контейнерах (главным образом лесная и бумажная продукция, пиломатериалы) со станций Екатеринбург-Товарный, Блочная и Соликамск (Пермский край), Верхнекондинская (ХМАО-Югра) отправляют в Китай. Со станций Пыть-Ях и Нягань (ХМАО-Югра) осуществляются отправки нефтеналивных грузов в танк-контейнерах во внутрироссийском сообщении. Из Тобольска в контейнерах везут полипропилен: в Китай через порты Дальнего Востока, в Бельгию и Турцию через терминалы северо-запада и Новороссийск. Со станции Ревда (Свердловская область) российским потребителям в контейнерах отправляют химикаты. Огнеупоры со ст. Асбест – в Индию.

ОАО «РЖД» уделяет важнейшее внимание развитию контейнерных маршрутов с формированием ускоренных контейнерных поездов. Для таких перевозок разрабатывается специализированное расписание, минимизируются сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях, сокращается время в пути.

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-мае 2019 года было перевезено 1,97 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.

ИСТОЧНИК KP.RU