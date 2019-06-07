В Кушве водитель, пытаясь скрыться после наезда на ребенка, врезался в забор дома

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-07T11:23:51+03:00

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В Кушве гонщик на вазовской "десятке" сбил 11-летнего ребенка-пешехода. Авария произошла на улице 8 Марта, когда ребенок вместе с другом возвращались домой из школы. Поскольку тротуара в этом месте не было, дети шли по краю проезжей части навстречу транспорту.

В результате аварии мальчик был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибленной раной головы и ссадинами ног.

После наезда водитель поспешил скрыться. Однако далеко уйти ему не удалось, в попытке сбежать, мужчина устроил еще одно ДТП - на полном ходу он врезался в забор частного дома. Бросив машину мужчина убежал, но вскоре был задержан на территории городской школы.

- Водитель, совершивший наезд, ранее трижды привлекался к ответственности за пьяную езду. Первый раз ему был назначен административный штраф в 30000 рублей, во второй мужчину привлекли уже к уголовной ответственности, назначив 300 часов обязательных работ и лишив прав на три года, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - В третий раз у горе-водителя лишился прав еще на три года и провел 3 месяца в колонии-поселении.

В момент задержания мужчина тоже оказался пьян. В ближайшее время материалы будут рассмотрены судом.

ИСТОЧНИК KP.RU