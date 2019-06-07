2019-06-07T10:51:44+03:00
Общество

Вдохновил MONATIK: свердловчане устроили зажигательные танцы с трюками на парковке ТЦ

Ребята хотели зарядить уральцев летним настроением
Юлия СТАЛИНА
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Видео снято одним кадром.Видео снято одним кадром.Фото: кадр с видео
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Как свердловчане встречают первые дни лета? Кто-то уезжает на дачу, некоторые остаются в офисе, а вот эти ребята зажигательно танцуют. Трое парней из Екатеринбурга похвастались хореографией прямо на парковке ТЦ. Ребята сняли позитивный ролик и выложили в интернет. На видео они танцуют под новую песню MONATIKа и показывают трюки. Автор идеи Владимир Рябинкин говорит, что вдохновился новым альбомом украинского певца.

- Трек MONATIKа мне сразу зашел. Он из нового альбома. Прослушав эту песню я подумал, что надо под нее что-нибудь снять. Сразу картинка в голове: позитивная песня, позитивная локация, хорошая погода, лето. Ролик как раз об этом, - рассказывает Владимир Рябинкин.

Подготовка и создание ролика длились всего два дня. Видео снято одним кадром, что добавляет динамики. За два три дня летние танцы свердловчан пользователи интернета посмотрели больше ста тысяч раз.

Свердловчане устроили зажигательные танцы на парковке ТЦ .

ИСТОЧНИК KP.RU

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