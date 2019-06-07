2019-06-07T10:41:19+03:00
Происшествия

На Урале ищут девушку, два месяца назад сбежавшую из центра соцпомощи

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УМВД по ЕкатеринбургуФото: УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга ищет пропавшую 17-летнюю Ксению Печалину. Девушка сбежала из центра социальной помощи семье и детям на улице Байкальская. Подросток ушла ранним утром еще 1 апреля и до настоящего времени о ней ничего неизвестно.

- Приметы разыскиваемой: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые ниже плеч, брови прямые темные, глаза голубые, прямой подбородок, - говорится в ориентировке.

На момент ухода девушка была одета в синюю куртку, черные лосины и светлые кроссовки.

Всех, кто располагающих какой-либо информацией о местонахождении Ксении Печалиной, просят сообщить об этом в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-06, (343)356-46-35(44) либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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