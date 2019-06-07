2019-06-07T10:26:38+03:00
Происшествия

У ребенка разбита голова: в Нижнем Тагиле пассажирская «Газель» сбила 14-летнюю школьницу

По словам водителя, он ПДД не нарушал
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле под колесами автомобиля серьезно пострадала 14-летняя школьница. Девочка переходила дорогу и была сбита пассажирской «Газелью». В результате ребенок был госпитализирован с рваной раной головы.

Очевидцы ДТП утверждают, что девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, а «Газель» пыталась проскочить на красный. Однако, водитель заявил, что правил не нарушал.

- «Газель» осуществляет пассажирские перевозки по маршруту «17У», но в момент аварии людей в салоне не было, так как водитель ехал на ремонт. Сам 49-летний мужчина пояснил, что начал проезд перекрестка на мигающий зеленый сигнал и ребенка, стоящего у пешеходного перехода, видел, но не ожидал, что девочка выйдет на проезжую часть, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В отношении водителя составлен административный протокол за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Кроме этого, на пассажирском автопредприятии будет проведена проверка. По ее результатам в отношении должностных лиц будут приняты меры административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Тагиле за дачу взятки полицейскому осужден бизнесмен, торговавший подделками «Adidas»
На трассе под Екатеринбургом из-за ремонта ограничат проезд
Школьники из Екатеринбурга стали чемпионами на конкурсе робототехники в Праге
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 11,7% в январе-мае
Пришли на барбекю: компания бобров на Плотинке удивила екатеринбуржцев
В Кушве водитель, пытаясь скрыться после наезда на ребенка, врезался в забор дома
В Екатеринбурге растаскивают арматуру на Макаровском мосту
Вдохновил MONATIK: свердловчане устроили зажигательные танцы с трюками на парковке ТЦ
На Урале ищут девушку, два месяца назад сбежавшую из центра соцпомощи
Депутат Гордумы Екатеринбурга: нужно создать «Площадку согласия» для определения места для возведения храма
В Екатеринбурге осудили женщину, которая с любовником открыла бордель
ОАО «РЖД» и Свердловская область договорились о развитии системы медпомощи и медицинского туризма
В выходные на Среднем Урале потеплеет до +27
На Урале железнодорожный мастер украл рельсы, чтобы проложить из них новые пути для бизнесменов
В Екатеринбурге за долги арестовали кислородную станцию
В Екатеринбурге гаишники вычислили виновника смертельного ДТП по отломившемуся боковому зеркалу
«Перенесли на болото»: штабу Алексея Навального запретили провести митинг в центре Екатеринбурга
«Желают гореть в аду, а потом зовут работать на благо культуры»: уральского драматурга Николая Коляду пригласили в Госдуму
От спорта до экологии в Нижнем Тагиле: область заключила пять соглашений на Петербургском международном экономическом форуме
В Екатеринбурге завели уголовное дело на мужчину, прострелившего соседке окно
Проверка слуха: на Урале будут выпускать сувениры, посвященные перевалу Дятлова
Инвестиции с «БКС Брокер»: пополняйте счет без комиссии
На трассе Екатеринбург-Тюмень по ночам будут перекрывать движение
В больнице Каменска-Уральского трехмесячный малыш упал с кушетки во время процедуры