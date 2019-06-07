У ребенка разбита голова: в Нижнем Тагиле пассажирская «Газель» сбила 14-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 10:25 2019-06-07T10:26:38+03:00

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В Нижнем Тагиле под колесами автомобиля серьезно пострадала 14-летняя школьница. Девочка переходила дорогу и была сбита пассажирской «Газелью». В результате ребенок был госпитализирован с рваной раной головы.

Очевидцы ДТП утверждают, что девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, а «Газель» пыталась проскочить на красный. Однако, водитель заявил, что правил не нарушал.

- «Газель» осуществляет пассажирские перевозки по маршруту «17У», но в момент аварии людей в салоне не было, так как водитель ехал на ремонт. Сам 49-летний мужчина пояснил, что начал проезд перекрестка на мигающий зеленый сигнал и ребенка, стоящего у пешеходного перехода, видел, но не ожидал, что девочка выйдет на проезжую часть, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В отношении водителя составлен административный протокол за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Кроме этого, на пассажирском автопредприятии будет проведена проверка. По ее результатам в отношении должностных лиц будут приняты меры административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU