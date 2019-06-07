В Екатеринбурге осудили женщину, которая с любовником открыла бордель

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-07T09:49:56+03:00

Сама обвиняемая руководила «делом», а сожитель размещал в интернете рекламу и подбирал для работы жриц любви Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге вынесен приговор двум местным жителям, обвиняемым в организации занятий проституцией.

По версии следствия, идея открыть бордель пришла в голову 37-летней женщины. Ранее она уже вела подобный «бизнес» и была осуждена. Однако спустя некоторое время екатеринбурженка вновь решила попытать удачу на поприще секс-услуг.

На этот раз женщина нашла себе компаньона в лице своего любовника. Сама обвиняемая руководила «делом», а сожитель размещал в интернете рекламу и подбирал для работы жриц любви. Сумма «гонорара» каждой составляла порядка 4000 рублей.

- В ходе проведения сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере нравственности ОУР УМВД по Екатеринбургу «контрольной закупки» в помещении одного из банных комплексов на улице Шаумяна были выявлены факты оказания услуг сексуального характера за денежное вознаграждение одной девушкой. В отношении нее возбудили административное производство. Администратор заведения также была привлечена к ответственности за получение дохода от занятия проституцией, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

После сыщики вышли на след организаторов «бизнеса». Всего на счету злоумышленников семь эпизодов противоправной деятельности.

Путем частичного сложения наказаний суд приговорил любовников к четырем годам условно с испытательным сроком 4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU