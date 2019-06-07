ОАО «РЖД» и Свердловская область договорились о развитии системы медпомощи и медицинского туризма

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-07T09:07:03+03:00

Медицинские учреждения «РЖД» обладают хорошей ресурсной и материально-технической базой, имеют высококвалифицированных специалистов по самым востребованным направлениям медицины Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ОАО «РЖД» и правительство Свердловской области договорились о развитии в регионе системы оказания населению первичной медико-санитарной, первичной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Соответствующее соглашение подписано сегодня в Санкт-Петербурге на площадке Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили начальник центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД» Елена Жидкова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

– В Екатеринбурге на базе НУЗ «Дорожная больница» созданы все необходимые условия для системной, комплексной и этапной деятельности по сохранению здоровья работников. Именно она станет основной площадкой для развития и совершенствования системы здравоохранения в регионе, – комментирует Елена Жидкова.

– Подписанное соглашение расширяет наши возможности в сфере здравоохранения и превращения Свердловской области в территорию здоровья. Медицинские учреждения «РЖД» обладают хорошей ресурсной и материально-технической базой, имеют высококвалифицированных специалистов по самым востребованным направлениям медицины. Уверен, что наше партнерство позволит эффективно использовать мощности и потенциал профильных учреждений компании в вопросах оказания медпомощи уральцам, – отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Помимо расширения участия учреждений сети здравоохранения холдинга «РЖД» в программах бесплатного оказания медпомощи жителям Свердловской области, стороны намерены развивать сотрудничество в реализации программы ранней диагностики онкологических заболеваний и оказании гериатрической медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU