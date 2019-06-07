В выходные на Среднем Урале потеплеет до +27

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-07T09:08:29+03:00

Самым теплым днем на этой неделе станет воскресенье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В предстоящие выходные погода сжалится над свердловчанами и порадует теплом. Но без ложки дегтя в бочке меда все равно не обойдется - в регионе по-прежнему периодически будут идти дожди.

В пятницу, 7 июня, синоптики обещают переменную облачность, местами небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +17, +22 градуса, ночью +6, +11. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

В субботу, 8 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, осадки. Днем столбики термометров покажут +18, +21 градус, ночью +7, +12. Ветер северный 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 9 июня, сохранится переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью до +10. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU