2019-06-07T09:08:29+03:00
Общество

В выходные на Среднем Урале потеплеет до +27

Правда позагорать вряд ли удастся из-за дождей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Самым теплым днем на этой неделе станет воскресеньеСамым теплым днем на этой неделе станет воскресеньеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В предстоящие выходные погода сжалится над свердловчанами и порадует теплом. Но без ложки дегтя в бочке меда все равно не обойдется - в регионе по-прежнему периодически будут идти дожди.

В пятницу, 7 июня, синоптики обещают переменную облачность, местами небольшие дожди. Днем температура воздуха составит +17, +22 градуса, ночью +6, +11. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду.

В субботу, 8 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, осадки. Днем столбики термометров покажут +18, +21 градус, ночью +7, +12. Ветер северный 4-9 метров в секунду.

В воскресенье, 9 июня, сохранится переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью до +10. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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