На Урале железнодорожный мастер украл рельсы, чтобы проложить из них новые пути для бизнесменов

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-07T08:39:30+03:00

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На Урале завершено расследование уголовного дела в отношении железнодорожного рабочего. Мужчину обвиняют в присвоении и растрате рельсов.

По данным следствия, мастер без каких-либо разрешительных документов самовольно демонтировал железнодорожные пути с одной из тупиковой станции. На грузовике с манипулятором он вывез 8 железнодорожных рельсов по 12 метров каждая.

После заявления о пропаже путей сыщики предположили, что рельсы украли, чтобы сдать в пункт металлолома. И каково было их удивление, когда оказалось, что железнодорожный мастер нанял помощников и вместе с ними начал монтировать из украденного новые пути для частного предприятия в поселке Привокзальном.

- В ходе предварительного следствия допрошено более 15 свидетелей, проведено 4 осмотра места происшествия, осуществлена проверка показаний на месте, изъяты и осмотрены рельсы, которые возвращены ОАО «Российские железные дороги», истребована и осмотрена необходимая техническая документация. Сейчас угроза безопасности движения железнодорожного транспорта на станции Верхотурье отсутствует, так как похищенные рельсы вновь уложены в железнодорожный путь, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

На рабочего завели уголовное дело, ему грозит штраф, трудотерапия или лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU