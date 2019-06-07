2019-06-07T07:52:19+03:00
Общество

В Екатеринбурге за долги арестовали кислородную станцию

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УФССП по Свердловской областиФото: УФССП по Свердловской области
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Судебными приставами Чкаловского района Екатеринбурга арестовано здание кислородной станции.

Фото: УФССП по Свердловской области

Фото: УФССП по Свердловской области

Общество с ограниченной ответственность, занимающееся производством инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, задолжало предприятию по подаче горячей воды на Химмаш. В общей сложности за блага цивилизации компания не заплатила около миллиона рублей.

- Должник расплатиться не торопился. Вследствие чего судебными приставами у предприятия-должника арестовано здание кислородной станции площадью более тысячи квадратных метров, находящееся в Хибиногорском переулке, 33. Имущество оставлено должнику с правом ограниченного пользования, - сообщили в УФССП по Свердловской области.

Если ООО не погасит долг в отведенный срок, имущество будет оценено и пущено с молотка. В случае нереализации здание кислородной станции предложат взыскателю как компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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