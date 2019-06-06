2019-06-06T20:02:04+03:00
Общество

«Перенесли на болото»: штабу Алексея Навального запретили провести митинг в центре Екатеринбурга

Взамен акцию предложили провести в парке 50-летия ВЛКСМ
Маргарита МАХОНИНА
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Они хотят провести митинг за отставку Евгения КуйвашеваОни хотят провести митинг за отставку Евгения КуйвашеваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство общественной безопасности Свердловской области не разрешило штабу Алексея Навального провести митинг за отставку губернатора Евгения Куйвашева на площади Труда. Отказ министерство аргументировало тем, что в это время на указанном месте пройдет другое мероприятие, о котором их уведомили раньше.

– В качестве альтернативной площадки нам предложили болото в парке 50-летия ВЛКСМ. Разумеется, мы не собираемся проводить митинг там, – написали представители штаба в официальной группе акции во «ВКонтакте».

Митинг общественники анонсировали после наказания, которое получили участники протеста против строительства собора святой Екатерины в сквере у Драмтеатра и другие активисты. Речь идет об основательнице «Парков и скверов» Анне Балтиной, которая должна выплатить 20 тысяч рублей в качестве штрафа за организацию несогласованного митинга, а также юристе Иване Волкове – организаторе пикета 4 июня и общественнике Ярославе Ширшикове, оштрафованном на 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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