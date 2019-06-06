Проект строительства трамвайных путей в Академический микрорайон обсудит общественность Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 18:41 2019-06-06T18:41:45+03:00

С 14 по 28 июня в администрацию можно направить предложения про проекту Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановил провести общественные обсуждения по проекту строительства трамвайных путей в микрорайон Академический. Они начнутся 7 июня и закончатся 2 июля.

– Задача этой магистрали – установить устойчивую связь с центральной частью города и другими крупными районами – Юго-Западным, Верх-Исетским и Заречным, – рассказали в администрации. – Линию построят от улицы Сахаров до улицы Татищева, по улицам Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей. Она будет отделена от проезжей части, что позволит пустить по ней большой пассажиропоток.

К обсуждению привлекут горожан, которые живут в микрорайоне или имеют там земельные участки, постройки и помещения. Кроме того, с 14 по 28 июня будет осуществляться прием предложений по проекту. Подробную информацию о нем можно будет посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU