2019-06-06T17:51:01+03:00
Общество

От спорта до экологии в Нижнем Тагиле: область заключила пять соглашений на Петербургском международном экономическом форуме

7 июня представители региона продолжат переговоры
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: департамент информационной политики Свердловской областиФото: департамент информационной политики Свердловской области
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Свердловская делегация заключила пять соглашений в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Специально для этого на мероприятии область установила собственный стенд с крупными проектами региона: Уральской ВСМ, кластером «Гора Белая», научным центром «Татищев» и другими. По словам участников, переговоры с потенциальными партнерами «расписаны по минутам».

– Губернатор Евгений Куйвашев и замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко подписали соглашение об оказании поддержки растущим высокотехнологичным компаниям. Речь идет о таких региональных организациях, как «СКБ Контур» и Naumen, а также о малых инновационных предприятиях, – пояснили в департаменте информполитики. – Также глава региона вместе с председателем правления Национального центра развития государственно-частного партнерства Павлом Селезневым договорили создать единый банк данных о совместных проектах бизнеса и власти.

Власти региона надеются привлечь инвестиции в крупные проекты Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Власти региона надеются привлечь инвестиции в крупные проекты Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Кроме того, на Среднем Урале в течение пяти лет увеличится число корпоративных спортивных клубов. Договор об это подписали вместе с президентом Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Ильей Галаевым. Это поможет популяризировать спорт у жителей региона.

– Также 6 июня Евгений Куйвашев договорился с начальником Центральной дирекции здравоохранения филиала «РЖД» Еленой Жидковой о расширении участия госкомпании в программах бесплатной медпомощи для населения области. Их основной площадкой станет проект «Дорожная больница», который уже работает в Екатеринбурге, – добавили в департаменте информполитики. – Также губернатор, минприроды РФ Дмитрий Кобылкин и вице-президент ЕВРАЗ Алексей Иванов заключили соглашение о проведении мероприятий для снижения выбросов в воздух Нижнего Тагила.

7 июня свердловская делегация продолжит работу на ПМЭФ-2019. Напомним, на участие в нем зарегистрировались 12 тысяч человек из 140 стран. Организаторы запланировали провести 120 мероприятий за три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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