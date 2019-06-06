В Екатеринбурге завели уголовное дело на мужчину, прострелившего соседке окно

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-06T17:45:16+03:00

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В уральской столице перед судом предстанет мужчина, обстрелявший квартиру соседки.

Жительница одного из квартир на улице Феованова, 2 а позвонила в полицию и сообщила, что, вернувшись с работы, обнаружила отверстие в окне и вмятину в стене напротив.

В ходе предварительного осмотра жилища, сыщики установили предполагаемое место, откуда мог быть сделан выстрел. Все указывало на квартиру в соседнем доме. Дверь полицейским открыл мужчина, у которого в ходе обыска нашли газовый и пневматический пистолеты и ружье.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Владелец пояснил, что в течение нескольких дней пил спиртное. Находясь в состоянии опьянения, он решил взять обрез, и в этот момент, по его словам, произошел самопроизвольный выстрел в сторону соседнего дома. Мужчина не стал отрицать общественную опасность произошедшего и полностью раскаялся в содеянном, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Мужчина также сказал, что оружие нашел на пустыре возле водоема вблизи дома. Ружье он хранил без цели использования.

На мужчину завели два уголовных дела по статьям "Хулиганство с применением оружия" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Наказание предусматривает до пяти и до четырех лет колонии.

До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU