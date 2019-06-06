2019-06-06T17:34:13+03:00
Экономика

Инвестиции с «БКС Брокер»: пополняйте счет без комиссии

В мае в «БКС Брокер» стартовала акция, в рамках которой начинающий инвестор при открытии своего брокерского счета онлайн может пополнить его без комиссии со счета любого банка.
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Фото: БКС БрокерФото: БКС Брокер
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Для открытия счета онлайн потребуются пять минут свободного времени, фотография или скан паспорта, адрес электронной почты и номер телефона, чтобы подтвердить свои действия по смс. Сразу после оформления документов, пользователь приложения или сайта «БКС Брокер» может пополнять свой брокерский счет—без комиссии и с карты любого банка.

«Предложение от «БКС Брокер» — это не один, а сразу несколько бонусов, которые позволят начинающим инвесторам проводить первые финансовые операции с максимальной выгодой», рассказала Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».

Параллельно на сайте компании проходит еще несколько акций, в рамках которых каждый может получить кэшбэк до 4 000 рублей, а также участвовать в розыгрыше 100 тысяч рублей.

Напомним, «БКС Брокер» входит в структуру ФГ БКС - одного из крупнейших брокеров Московской биржи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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