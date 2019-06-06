Инвестиции с «БКС Брокер»: пополняйте счет без комиссии
Для открытия счета онлайн потребуются пять минут свободного времени, фотография или скан паспорта, адрес электронной почты и номер телефона, чтобы подтвердить свои действия по смс. Сразу после оформления документов, пользователь приложения или сайта «БКС Брокер» может пополнять свой брокерский счет—без комиссии и с карты любого банка.
«Предложение от «БКС Брокер» — это не один, а сразу несколько бонусов, которые позволят начинающим инвесторам проводить первые финансовые операции с максимальной выгодой», рассказала Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».
Параллельно на сайте компании проходит еще несколько акций, в рамках которых каждый может получить кэшбэк до 4 000 рублей, а также участвовать в розыгрыше 100 тысяч рублей.
Напомним, «БКС Брокер» входит в структуру ФГ БКС - одного из крупнейших брокеров Московской биржи.
ИСТОЧНИК KP.RU