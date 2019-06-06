2019-06-06T17:22:35+03:00
Авто

На трассе Екатеринбург-Тюмень по ночам будут перекрывать движение

Временное ограничение будет действовать для направления в сторону уральской столицы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На трассе Р-351 Екатеринбург-Тюмень с сегодняшнего вечера начнутся монтажные работы. В связи с этим дорожники будут вынуждены временно ограничить движение транспорта. Как сообщили в «Уралуправтодоре», оно коснется участка на 15 километре в сторону уральской столицы и будет проводиться только в ночное время.

с 22:00 6 июня по 6:00 7 июня – будет закрыта одна полоса в сторону Екатеринбурга, для проезда останутся две;

с 22:00 7 июня по 6:00 8 июня – будут закрыты две полосы в сторону Екатеринбурга, для проезда останется одна;

с 22:00 10 июня по 6:00 11 июня – будет закрыта одна полоса в сторону Екатеринбурга, для проезда останутся две;

с 22:00 11 июня по 6:00 12 июня – будут закрыты две полосы в сторону Екатеринбурга, для проезда останется одна;

с 22:00 12 июня по 6:00 13 июня – будет закрыта одна полоса в сторону Екатеринбурга, для проезда останутся две;

с 22:00 14 июня по 6:00 15 июня – будут закрыты две полосы в сторону Екатеринбурга, для проезда останется одна;

с 22:00 19 июня по 6:00 20 июня – будут закрыты две полосы в сторону Екатеринбурга, для проезда останется одна;

с 22:00 20 июня по 6:00 21 июня – будут закрыты две полосы в сторону Екатеринбурга, для проезда останется одна;

с 22:00 22 июня по 6:00 22 июня – будут закрыты две полосы в сторону Екатеринбурга, для проезда останется одна;

с 02:00 до 6:00 23 июня– будет закрыта одна полоса в сторону Екатеринбурга, для проезда останутся две.

Водителей просят следить за знаками, соблюдать скоростной режим, ПДД и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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