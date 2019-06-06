В больнице Каменска-Уральского трехмесячный малыш упал с кушетки во время процедуры

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-06T17:18:20+03:00

Также в этом городе двое детей получили травмы на детской площадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В детской больнице Каменска-Уральского трехмесячный грудничок упал с кушетки во время медицинской манипуляции. Следственный комитет проводит по данному факту проверку.

-Сведения о получении этим малышом травмы в настоящее время также проверяются, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Стоит отметить, что также в Каменске-Уральском двое детей получили травмы на детской площадке. По предварительным данным, травмы они получили из-за дефектов игрового комплекса.

- По имеющимся сведениям, полученные детьми повреждения (характер которых в настоящее время уточняется) связаны с ненадлежащим состоянием детской площадки и дефектов оборудования на ней, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU