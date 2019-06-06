2019-06-06T17:14:36+03:00
Экономика

ВТБ выдаст банковскую гарантию ГК «Уральский завод противогололедных материалов»

Соглашение было подписано на ПМЭФ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках Петербургского международного экономического форума заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «УЗПМ» (входит ГК «Уральский завод противогололедных материалов») Дмитрий Пылев подписали соглашение о выдаче банковских гарантий. ВТБ планирует предоставить компании гарантии на общую сумму более 450 млн рублей в пользу Фонда развития промышленности на срок до пяти лет для получения займа по программе «Проекты развития».

ООО «УЗПМ» планирует реализовать проект импортозамещающего производства сырья для противогололедных материалов и продукции для нефтяной промышленности. Основным технологическим звеном проекта будет установка для переработки минерального сырья, не имеющая в настоящий момент аналогов на территории Российской Федерации.

- Сегодняшнее соглашение – очередной шаг в развитии нашего сотрудничества с крупнейшим производителем современных противогололедных материалов на территории Российской Федерации, - говорит заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. - Надеемся, что наше партнерство с компанией позволит предприятию осуществить планы по импортозамещению, продолжить расширять производство экологически безопасных реагентов и внесет вклад в развитие химической промышленности страны.

- Наш новый проект предполагает строительство участка рассолоподготовки, приобретение и монтаж инновационного оборудования. Оно будет перерабатывать минеральные материалы для получения готового противогололедного продукта нового поколения и жидких составов для нефтяной отрасли. Предоставление банковской гарантии ВТБ позволит нам осуществить наши планы и нарастить объем производства до 128 тысяч тонн в год, - прокомментировал генеральный директор ООО «УЗПМ» Дмитрий Пылев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проект строительства трамвайных путей в Академический микрорайон обсудит общественность Екатеринбурга
От спорта до экологии в Нижнем Тагиле: область заключила пять соглашений на Петербургском международном экономическом форуме
В Екатеринбурге завели уголовное дело на мужчину, прострелившего соседке окно
Проверка слуха: на Урале будут выпускать сувениры, посвященные перевалу Дятлова
Инвестиции с «БКС Брокер»: пополняйте счет без комиссии
На трассе Екатеринбург-Тюмень по ночам будут перекрывать движение
В больнице Каменска-Уральского трехмесячный малыш упал с кушетки во время процедуры
«Еще не поздно все исправить»: епархия Екатеринбурга запустила видеопроект, в котором защищает собор святой Екатерины
Отряд свердловских кинологов отправился в полугодовую командировку на Кавказ
Два уральских школьника получили от министра внутренних дел РФ награды за героизм
ВТБ и Росатом заключили соглашение о сотрудничестве для реализации Арктических проектов
ЕВРАЗ участвует в Национальном проекте «Экология»
Прокуратура напомнила жителям Екатеринбурга о возможности уйти на «ипотечные каникулы»
В Нижнем Тагиле посадили банду спортсменов, которые под угрозой расправы крали деньги и имущество
Организаторы Ural Music Night реинкарнируют «Старый Новый рок на Волне»
На Петербургском международном экономическом форуме представили «Контур-Парк», научный центр «Татищев» и Уральскую ВСМ
В приложении Ural Music Night можно будет составить маршрут из любимых площадок
Средний Урал стал регионом-передовиком, вовремя заключившим контракты на ремонт дорог
На музыкальном фестивале Ural Music Night выступят 2500 музыкантов из 20 стран
Житель Ревды сжег автомобиль вместе с другом, чтобы скрыть его убийство
В Арамиле объявленный в розыск беглец выдал себя, подав объявление о работе
В Свердловской области начались взыскания долгов за вывоз мусора
Календарь банка УРАЛСИБ «Год театра в России» занял второе место в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити - 2019»
В Екатеринбурге запретят парковку еще на двух улицах
Корейцы дадут 100 миллионов долларов на строительство завода в Краснотурьинске
В Екатеринбурге ищут сбежавшую из дома 17-летнюю девушку