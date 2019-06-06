2019-06-06T16:50:44+03:00
Общество

«Еще не поздно все исправить»: епархия Екатеринбурга запустила видеопроект, в котором защищает собор святой Екатерины

В нем об идеи строительства рассуждают православные горожане
Маргарита МАХОНИНА
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Во время протестных акций с толпой каждый день общался настоятель Храма-на-Крови Максим МиняйлоВо время протестных акций с толпой каждый день общался настоятель Храма-на-Крови Максим МиняйлоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургская епархия запустила видеопроект, в котором защищает идею строительства собора святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Для этого они опросили православных горожан, а именно – сотрудников и студентов Миссионерского института Екатеринбурга.

– Наверное, еще не поздно все исправить. Мы – верующие люди, тоже не хотим уничтожать природу, мы тоже хотим, чтобы у нас был зеленый город. И, конечно, строительство кафедрального собора предполагает озеленение территории, – говорит на одном из видеороликов студентка Надежда Шамарина.

Напомним, собор планируют построить в Екатеринбурге с 2009 года. Место вознесения несколько раз менялось, пока епархия и администрация города не согласовали участок в сквере у Драмтеатра. Ночью 13 мая там возвели забор и уже вечером в сквере началась протестная акция, которая продлилась 8 дней.

ВЦИОМ провел опрос горожан, который показал, что 74% респондентов считают сквер неудачным местом для строительства храма. Епархия раскритиковала результаты, посчитав, что люди не могут сформировать свое мнение, пока находятся в напряженной обстановке. Тем не менее, мэр города Александр Высокинский предложил провести соцопрос, в к отором жители могли бы выбрать другое место строительства.

После этого православные сторонники храма опубликовали меморандум, в котором возмутились таким решением властей.Они предложили провести общественную презентацию проекта, так как считают, что горожан ввели в заблуждение «политически заинтересованные лица». Православные также попросили главу города перенести голосование по собору на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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