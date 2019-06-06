Отряд свердловских кинологов отправился в полугодовую командировку на Кавказ
Сводный отряд сотрудников свердловского гарнизона полиции отправился в очередную командировку на Северный Кавказ. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, на боевой вахте стражи порядка проведут ближайшие полгода.
Вместе с ними отправились и их четвероногие напарники - три служебные овчарки по кличке Азарт, Дея и Зевс. Специализация этих собак - поиск наркотиков и взрывчатки.
- В течение следующих шести месяцев свыше ста представителей Главного управления, а также территориальных ОВД будут оказывать коллегам помощь в поддержании правопорядка и обеспечении общественной безопасности, - добавил полковник Горелых.
Через несколько дней в Екатеринбург поездом вернутся те, чья шестимесячная командировка уже завершилась.
ИСТОЧНИК KP.RU