ВТБ и Росатом заключили соглашение о сотрудничестве для реализации Арктических проектов

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-06T15:49:33+03:00

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Со стороны Банка ВТБ соглашение подписано Заместителем Президента – Председателя Правления Валерием Лукьяненко, со стороны Госкорпорации «Росатом» – заместителем генерального директора - директором Дирекции Северного морского пути Вячеславом Рукшей.

Документ предполагает активное содействие программам обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути, совместную работу с целью увеличению объемов перевозки грузов по Северному морскому пути, обеспечению Арктических проектов широким спектром высококачественных банковских услуг.

Валерий Лукьяненко отметил: «Сотрудничество Банка ВТБ и предприятий Госкорпорации «Росатом» на таком важном направлении, как развитие Арктических территорий и Северного морского пути носит стратегический характер, обладает большим потенциалом и является взаимовыгодным как для сторон подписанного соглашения, так и для страны в целом».

В свою очередь Вячеслав Рукша сообщил: «В этом году впервые будет заключен договор на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220 по схеме смешанного финансирования. Часть суммы будет выделена из федерального бюджета, а остальные - это собственные средства Госкорпорации «Росатом» и заемные средства банков. Сотрудничество с Банком ВТБ открывает серьезные перспективы для развития инфраструктуры Северного морского пути и арктических территорий».

ИСТОЧНИК KP.RU