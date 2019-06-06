2019-06-06T15:47:22+03:00
Экономика

ЕВРАЗ участвует в Национальном проекте «Экология»

Компания потратит свыше 6,3 млрд руб. на природоохранные мероприятия.
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Цель проекта «Чистый воздух» к 2024 году - снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферу.Цель проекта «Чистый воздух» к 2024 году - снизить совокупный объем вредных выбросов в атмосферу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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До 2024 года ЕВРАЗ вложит свыше 6,3 млрд руб. в природоохранные мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» Национального проекта «Экология».

Соглашения о взаимодействии в реализации этих мероприятий на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2019) подписали Старший вице-президент ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов, Министр природных ресурсов и экологии РФ Димитрий Кобылкин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

- ЕВРАЗ придерживается ответственного подхода к использованию природных ресурсов и регулированию воздействия предприятий компании на окружающую среду, жизнь и здоровье сотрудников и жителей городов, в которых мы работаем, - отметил Старший вице-президент ЕВРАЗа по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов. – В соответствии с целями Нацпроекта «Экология» Компания наращивает природоохранные инвестиции, участвуя в оздоровлении промышленных центров страны.

По достигнутым договоренностям Компания продолжит внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ) на своих металлургических комбинатах для снижения воздействия на природу. В частности, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК реализуют проекты по переходу на технологии конечного охлаждения коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре, что позволит снизить выбросы коксохимпроизводства. Для решения проблемы выброса двуокиси серы при переработке железорудного сырья на ЕВРАЗ ЗСМК в агломерационном производстве комбината будет построена система сероочистки. Реконструкция домны №6 ЕВРАЗ НТМК учитывает создание современных пылегазоочистных установок по аналогии с оборудованием новейшей домны №7 комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU

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