Прокуратура напомнила жителям Екатеринбурга о возможности уйти на «ипотечные каникулы»

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-06T15:37:30+03:00

Эта инструкция поможет гражданам, которые оказались в трудной ситуации

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Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга разъясняет: с 31 июля гражданин, оказавшийся в трудной ситуации, может рассчитывать на «ипотечные каникулы»

31.07.2019 вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика"

В соответствии с положениями указанного закона у гражданина-заемщика появится право требования к банку приостановить исполнение кредитных ипотечных выплат, либо уменьшить суммы платежей по ипотеке, в связи с трудной жизненной ситуацией. Льготный период - «ипотечные каникулы», может продлиться максимум полгода.

Банк обязан рассмотреть требования заемщика, и пойти гражданину на встречу при следующих условиях:

- размер кредита (займа) не должен превышать не должен превышать максимальный размер установленный правительством РФ. Указанный размер может быть установлен с учетом региональных особенностей.

- условия договора ранее не изменялись по требованию заемщика.

- предмет ипотеки (займа) является единственным помещением, которое пригодно для постоянного проживания заявителя.

- гражданин находится в трудной жизненной ситуации.

К трудной жизненной ситуации относятся, например, потеря работы, признание инвалидом I или II группы, длительный период нетрудоспособности (более 2 месяцев).

Также снижение среднемесячного дохода более чем на 30 процентов, если выплаты по кредитному договору превышают 50 процентов от среднемесячного дохода; увеличение количества иждивенцев, со снижением уровня доходов у заемщика более чем на 20 процентов, если выплаты по кредиту составляют более чем 40 процентов от среднемесячного заработка признаются трудными жизненными ситуациями.

С требованием о предоставлении льготного периода необходимо обратиться в банк, указать основания влекущие изменение договора, представить подтверждающие документы.

В течение 5 рабочих дней кредитор должен рассмотреть требование и сообщить заявителю об изменении условий кредитования.

В течение льготного периода кредитор не вправе требовать исполнение обязательств по договору, при этом срок по возврату кредита продлевается на срок льготного периода.

ИСТОЧНИК KP.RU