В Нижнем Тагиле посадили банду спортсменов, которые под угрозой расправы крали деньги и имущество

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-06T15:30:35+03:00

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В Нижнем Тагиле вынесли приговор банде из 12 человек, которая на протяжении года терроризировала жителей Танкограда и Верхней Салды. Мужчин признали виновными в вымогательстве, разбое, незаконном обороте оружия и боеприпасов, похищении личного документа, угрозе убийством и умышленном причинении вреда средней тяжести.

От действий сообщников пострадали 14 человек, у которых злоумышленники с применением насилия крали деньги и имущество. Пользуясь своей спортивной подготовкой, подельники угрожали и били своих жертв, заставляя писать расписки на кругленькие суммы. Общий размер похищенного составил около 1,5 миллионов рублей.

- Допрошено порядка 300 свидетелей, проведено более 50 очных ставок и опознаний, ряд осмотров мест происшествий и обысков жилищ обвиняемых. Под гнётом имеющихся доказательств, злоумышленники частично признали свою причастность к преступлениям, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Следствием также были приняты меры для последующего возмещения причинённого потерпевшим ущерба. Наложен арест на автомобили и изъятые мобильные телефоны на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Суд назначил подельникам от 3 до 9 лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режимов.

ИСТОЧНИК KP.RU