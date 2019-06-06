Организаторы Ural Music Night реинкарнируют «Старый Новый рок на Волне»
Через месяц после «Ночи музыки» на Урале проведут новый фестиваль «Старый Новый рок на Волне», которого не существовало уже несколько лет. 26 и 27 июля на базе отдыха «Волна» в городе Заречный поклонников рок-музыки будут ждать выступления известных исполнителей, правда, каких именно, еще пока не известно - возможность провести фестиваль выпала организаторам недавно, поэтому с музыкантами еще не определились.
- Фонд президентских грантов вновь поддержал очередной наш проект. Выделили 10 миллионов рублей, - рассказывает Евгений Горенбург, организатор музыкальных фестивалей «Старый Новый рок» и Ural Music Night. - Теперь готовить фестиваль «Старый Новый рок на Волне» нам придется за полтора месяца. Всего площадок будет восемь, но подтвердила участие пока только группа «Кочевники». На данный момент ведем переговоры с Noice MC, хедлайнером Ural Music Night Максимом Свободой и группой «Биртман».
Напомним, что «Старый Новый рок на Волне» просуществовал десять лет с 2005 года. Потом осталась лишь его зимняя версия. И вот проект возобновили.
ИСТОЧНИК KP.RU