2019-06-06T15:22:02+03:00
Звезды

Организаторы Ural Music Night реинкарнируют «Старый Новый рок на Волне»

Музыкальный фестиваль пройдет 26 и 27 июля в Заречном
Дарья РЯБОВА
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Теперь рокеры смогут услышать любимых исполнителей и летомТеперь рокеры смогут услышать любимых исполнителей и летомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Через месяц после «Ночи музыки» на Урале проведут новый фестиваль «Старый Новый рок на Волне», которого не существовало уже несколько лет. 26 и 27 июля на базе отдыха «Волна» в городе Заречный поклонников рок-музыки будут ждать выступления известных исполнителей, правда, каких именно, еще пока не известно - возможность провести фестиваль выпала организаторам недавно, поэтому с музыкантами еще не определились.

- Фонд президентских грантов вновь поддержал очередной наш проект. Выделили 10 миллионов рублей, - рассказывает Евгений Горенбург, организатор музыкальных фестивалей «Старый Новый рок» и Ural Music Night. - Теперь готовить фестиваль «Старый Новый рок на Волне» нам придется за полтора месяца. Всего площадок будет восемь, но подтвердила участие пока только группа «Кочевники». На данный момент ведем переговоры с Noice MC, хедлайнером Ural Music Night Максимом Свободой и группой «Биртман».

Напомним, что «Старый Новый рок на Волне» просуществовал десять лет с 2005 года. Потом осталась лишь его зимняя версия. И вот проект возобновили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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