2019-06-06T15:15:45+03:00
Общество

На Петербургском международном экономическом форуме представили «Контур-Парк», научный центр «Татищев» и Уральскую ВСМ

Делегация презентует потенциальным партнерам крупные инвестиционные проекты региона
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: предоставлено департаментом информполитики Свердловской областиФото: предоставлено департаментом информполитики Свердловской области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с делегацией прибыл на Петербургский международных экономический форум. В этом году регион представил стенд, оборудованный touch-столом для презентаций о Среднем Урале. В частности, на нем демонстрируют информацию о крупных инвестиционных проектах региона – «Контур-Парке», Уральской высокоскоростной магистрали, научном центре «Татищев» и туристическом кластере «Гора белая».

– Мы приняли решение разместить стенд после того, как появился новый институт развития – Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области, – рассказал вице-губернатор Алексей Орлов. – Переговоры расписаны по минутам. Мы ожидаем очень неплохих результатов.

Делегация будет работать на форуме и 6, и 7 июня. В этом году ключевая тема мероприятия звучит как «Формируя повестку устойчивого развития». Участие в форуме примут более 12 тысяч участников из 140 стран.

В прошлом году представителям региона удалось подписать меморандум о проведении в Екатеринбурге Глобального саммита производства и индустриализации, на который президент России Владимир Путин пригласил международных экспертов, напомнили в департаменте информполитики области. Также ряд соглашений привел к строительству в регионе новых вертолетных площадок и производству на Уральском заводе гражданской авиации Bell-407.

ИСТОЧНИК KP.RU

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