2019-06-06T15:01:29+03:00
Звезды

В приложении Ural Music Night можно будет составить маршрут из любимых площадок

В прошлом году приложение фестиваля скачали более 20 тысяч уральцев
Дарья РЯБОВА
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Пока в "Избранное" в приложении больше всего добавили рэпера ЛСППока в "Избранное" в приложении больше всего добавили рэпера ЛСПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Гулять по площадкам «Ночи музыки» станет еще удобнее - организаторы усовершенствовали приложение Ural Music Night, добавив в него новые функции. Теперь екатеринбужцы и гости города смогут заранее выстраивать свой маршрут, добавляя понравившуюся площадку в «Избранное», самостоятельно узнавать дополнительную информацию о каждом артисте и концепции площадки, а также сортировать участников по музыкальным жанрам и времени выступления.

- Составление индивидуального маршрута, пожалуй, самое интересное, - считает создатель приложения Ural Music Night Сергей Анучин, CEO Doubletapp. - Рядом с изображением артиста есть звездочки, нажав на которые, вы добавляете его в свой персональный маршрут, где сразу видно время и место выступления исполнителя. Для того чтобы сохранить маршрут, у нас сделана очень быстрая и удобная регистрация через электронную почту или социальные сети «ВКонтакте» и Facebook.

Еще один плюс приложения - оно работает офлайн, что очень пригодится на музыкальных площадках, где постоянно случаются неполадки с интернетом. Также вы можете делиться своим маршрутом с друзьями и отслеживать, сколько человек воспользовалось составленным вами маршрутом. А во время самого фестиваля будете видеть, где находятся ваши друзья, авторизованные через соцсеть, и легко найдете их в толпе. И, наконец, информация для тех, кто не сможет посетить фестиваль, но очень хочет погрузиться в атмосферу праздника - после окончания Ural Music Night в приложении появятся ссылки на трансляции выступлений со всех площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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