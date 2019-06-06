2019-06-06T14:59:27+03:00
Недвижимость

Средний Урал стал регионом-передовиком, вовремя заключившим контракты на ремонт дорог

Сейчас в области одновременно идут работы на 80 километрах проезжей части
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Всего на реализацию нацпроекта по ремонту дорог область в этом году получит более 3 миллиардов рублейВсего на реализацию нацпроекта по ремонту дорог область в этом году получит более 3 миллиардов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская область вошла в число передовых субъектов, где контракты на ремонты дорог заключены в срок и подрядчики уже приступили к работам. Сейчас в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе одновременно идут ремонты на 80 километрах дорог.

- Грамотное планирование работ позволяет максимально использовать наш короткий дорожный сезон и выполнить поставленные задачи в установленные сроки. В этом году нам предстоит отремонтировать почти 186 километров дорог. Из них почти 124 - в Екатеринбургской агломерации, 36 - в Нижнетагильской, - сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. - Речь идет об улично-дорожной сети городов и региональных магистралях, задействованных в маятниковой миграции уральцев. И еще отремонтируем 26,5 километра дорог опорной региональной сети.

Полным ходом идет капремонт 6 километров дороги Серов - Сосьва - Гари. На подъезде к Сосьве рабочие кладут щебеночное основание и делают откосы.

Кипит работа и на Серовском тракте, где подрядчики завершают ремонт участков на территории Екатеринбурга и Верхней Пышмы. На отрезках в Нижнетуринском, Верхотурском и Кушвинском округах, срезано старое покрытие и идет устройств выравнивающего слоя из пористой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. На очереди ремонт участка обхода Верхней Пышмы.

В конце мая стартовали работы на Московском тракте в Екатеринбурге. Рабочие восстанавливают здесь водоотводные канавы и ремонтируют тротуары. Ремонтируется подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе и ликвидируются колеи на Полевском тракте и дороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск.

Всего на реализацию нацпроекта в область в этом году направлено более 3 миллиардов рублей из федеральной и региональной казны, а также из бюджетов Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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