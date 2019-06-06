2019-06-06T14:57:20+03:00
Звезды

На музыкальном фестивале Ural Music Night выступят 2500 музыкантов из 20 стран

В этом году будет работать более 75 площадок
Дарья РЯБОВА
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Фестиваль будет длиться всю ночь, поэтому удастся побывать сразу на нескольких площадкахФестиваль будет длиться всю ночь, поэтому удастся побывать сразу на нескольких площадкахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бессонная ночь, толпы уральцев и звуки музыки в каждом уголке уральской столицы. Все это ждет Екатеринбург 28 июня - именно на эту дату запланирована пятая «Уральская ночь музыки». Проект расширяет свои границы, приглашая все больше музыкантов, которые работают в 60 разных жанрах - от металла до классики. На фестивале каждый найдет себе сцену по душе - в этом году их будет 75.

- Фонд президентских грантов поддержал нас в очередной раз, - рассказывает Евгений Горенбург, организатор фестиваля Ural Music Night. - Будем интенсивно использовать площадку у Театра драмы на Октябрьской площади. Первой на сцену выйдет группа Little Big, а закроет фестиваль латвийская рок-группа Brainstorm вместе с уральским оркестром B-A-C-H. На традиционной площадке - историческом сквере на Плотинке - с проспекта Ленина прямо к капсуле времени планируют прыгать акробаты в костюмах героев русских сказок. Только нужно еще подумать над тем, насколько это безопасно.

Будут работать и другие, не менее интересные площадки. В «Исеть-парке» на улице Бориса Ельцина, 6/2, выступят представители хип-хоп сцены. Хедлайнерами этой площадки станут популярные рэперы Хаски и ЛСП.

Несмотря на то, что все площадки бесплатны, на три из них - Театр кукол, Дом печати и Площадь 1905 года - есть регистрация, которая уже подходит к концу - так много желающих. И если на первые две площадки попасть уже вряд ли выйдет, то на Площадь 1905 года, где будут играть классическую музыку, прийти можно, только придется стоять. А тем, кто успел зарегистрироваться, удастся посмотреть концерт сидя. К слову, кресел установлено немного - всего 600.

ИСТОЧНИК KP.RU

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