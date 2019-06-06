В Арамили объявленный в розыск беглец выдал себя, подав объявление о работе
В Свердловской области стартовал очередной этап всероссийской операции "Розыск". В ходе рейда полицейские вместе с сотрудниками ГУФСИН ловят беглецов, прячущихся от наказания.
Так, в Арамили после интернет-операции удалось задержать находящегося в розыске мужчину, который скрывался от исполнения приговора, не связанного с лишением свободы.
Отыскать его удалось после того, как сотрудники ГУФСИН наткнулись в соцсетях на объявление, которое подал беглец. Мужчина предлагал услуги по ремонту жилья, а ниже указал свой телефон.
- Сотрудники отдела розыска от имени девушки написали беглецу в соцсети, предложив знакомство. Мужчина назначил время и место. Когда он явился на встречу, его задержали, - рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко.
ИСТОЧНИК KP.RU