В Арамили объявленный в розыск беглец выдал себя, подав объявление о работе

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-06T13:54:51+03:00

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В Свердловской области стартовал очередной этап всероссийской операции "Розыск". В ходе рейда полицейские вместе с сотрудниками ГУФСИН ловят беглецов, прячущихся от наказания.

Так, в Арамили после интернет-операции удалось задержать находящегося в розыске мужчину, который скрывался от исполнения приговора, не связанного с лишением свободы.

Отыскать его удалось после того, как сотрудники ГУФСИН наткнулись в соцсетях на объявление, которое подал беглец. Мужчина предлагал услуги по ремонту жилья, а ниже указал свой телефон.

- Сотрудники отдела розыска от имени девушки написали беглецу в соцсети, предложив знакомство. Мужчина назначил время и место. Когда он явился на встречу, его задержали, - рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Свердловской области Александр Левченко.

ИСТОЧНИК KP.RU