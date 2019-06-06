2019-06-06T13:12:16+03:00
Экономика

Календарь Банка УРАЛСИБ «Год театра в России» занял второе место в Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити 2019»

Банк УРАЛСИБ занял второе место в IV Национальном конкурсе корпоративных календарей «Серебряные нити СН-2019/SN-2019» в номинации «Лучший корпоративный календарь».
Поделиться:
Изменить размер текста:

В конкурсе принимал участие корпоративный календарь «Год театра в России» 2019. Календарь посвящен театрам, расположенным в городах присутствия Банка УРАЛСИБ. Все иллюстрации сопровождаются краткими описаниями, из которых можно узнать об истории театров и интересных фактах о Банке УРАЛСИБ. В календарь попали крупные столичные и региональные заведения, такие как Большой театр в Москве, Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Татарский государственный театр кукол «Экият», Воронежский государственный театр кукол имени В. А. Вольховского, Зимний театр в Сочи и другие.

В 2019 году в конкурсе в различных номинациях приняли участие 40 проектов, 7 из которых были награждены в номинации «Лучший корпоративный календарь». В этом году на конкурсе наряду с традиционными номинациями впервые были представлены три новые номинации: «Высокий уровень решения HR-задач», «Лучшее качество и разнообразие предлагаемого контента» и «Лучшие функциональные решения в корпоративном календаре».

Это не первая награда Банка УРАЛСИБ на конкурсе «Серебряные нити» в номинации «Лучший корпоративный календарь». В июле 2018 года календарь Банка «Времена года глазами детей» занял первое место конкурса. Проект был посвящен стартовавшему в 2018 году «Десятилетию детства», поэтому в оформлении календарей использовались рисунки, созданные детьми сотрудников Банка УРАЛСИБ в рамках корпоративного конкурса художественных работ. Члены жюри особо отметили проект УРАЛСИБа за оригинальное воплощение идеи и творческое позиционирование бренда. В 2017 году календарь Банка «Заповедная Россия», посвященный природным заповедникам страны, занял второе место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Арамили объявленный в розыск беглец выдал себя, подав объявление о работе
В Свердловской области начались взыскания долгов за вывоз мусора
В Екатеринбурге запретят парковку еще на двух улицах
Корейцы дадут 100 миллионов долларов на строительство завода в Краснотурьинске
В Екатеринбурге ищут сбежавшую из дома 17-летнюю девушку
На Урале грузовой поезд сбил женщину, шедшую вдоль путей
На трех улицах Екатеринбурга осенью появятся знаки «Остановка запрещена»
В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по скоростному трамваю, который соединит Академический с Центром
Екатеринбуржцу, убившему своего знакомого в День защитника отечества, грозит 15 лет лишения свободы
Банк ВТБ развивает сотрудничество с RAILGO
Попрошайничали и бродили по городу: пропавших детей из Режа нашли в Екатеринбурге
«Стекло разбито, на водительском месте сидит человек»: в Екатеринбурге вскрыли машину известного журналиста
Стажера из ГИБДД, погубившего в аварии своего коллегу, приговорили к году колонии-поселения
Испугался штрафа: в Екатеринбурге бизнесмен снес свой нелегальный цветочный киоск
ВКонтакте запустила городскую ленту новостей в Екатеринбурге
В Екатеринбурге под суд пойдут супруги-рецидивисты, набравшие на подставных лиц автокредитов
Екатеринбурженка «разводила» ухажеров со всей страны, прося денег на билет, чтобы приехать в гости
Губернатор Евгений Куйвашев предложил открыть в Екатеринбурге штаб-квартиры организаций ООН
Уральского юриста Ивана Волкова арестовали на 9 суток из-за пикета в сквере у Драмтеатра
За застройку и землепользование в Екатеринбурге начнут отвечать архитекторы и депутаты гордумы
ВТБ и Первый ОФД предлагают комплексный продукт для малого и среднего бизнеса
Ласковый и нежный зверь: шакал Тесса умилил посетителей екатеринбургского зоопарка
Фитнес-тренер, осужденный педофилию, будет делать мебель в колонии Екатеринбурга
Свердловская область потратит 995 тысяч рублей на визит комиссии Международной федерации спорта из-за Универсиады
СвЖД присоединяется к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам