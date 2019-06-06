В Екатеринбурге запретят парковку еще на двух улицах

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-06T13:00:35+03:00

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В уральской столице в скором времени нельзя будет парковаться еще на двух улицах. На этот раз запрет коснется Донбасской на участке от Автомагистральной до Культуры, Бакинских Комиссаров от Культуры до Коммунистической и троллейбусного кольца на конечной остановке общественного транспорта Академгородок на Амундсена.

Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» рабочие должны установить в течение третьего квартала - с июля по сентябрь.

- Запрет на стоянку введен в целях обеспечения пропускной способности. Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных, - сообщили в пресс-службе мэрии.

За остановку автомобилей в зоне действия знака «Остановка запрещена» предусмотрен штраф за неправильную парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU