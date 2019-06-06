Корейцы дадут 100 миллионов долларов на строительство завода в Краснотурьинске

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-06T14:00:05+03:00

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Республика Корея решила инвестировать в производство в Краснотурьинске. Соответствующее соглашение было подписано в Москве между Корпорацией развития Среднего Урала и южнокорейским деревообрабатывающим предприятием Birch Holdings.

Благодаря иностранным вливаниям в уральском городе построят завод, выпускающий фанеру, ДСП и пиломатериалы. Компания планирует инвестировать в Территорию опережающего развития в Краснотурьинске более 100 миллионов долларов.

- Республика Корея является одним из стратегических партнеров для Свердловской области. Необходимо отметить более чем двукратный рост экспорта продуктов деревообработки из Свердловской области в Южную Корею в прошлом году. Важную роль в развитии двусторонних отношений оказало участие Республики в качестве страны-партнера международной выставки ИННОПРОМ-2018. Запуск предприятия позволит создать 500 новых рабочих мест, - подчеркнула министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Производство появится на территории индустриального парка «Богословский». Запуск предприятия запланирован на 2021 год.

- Лесопромышленный комплекс является одним из самых перспективных инвестиционных направлений Свердловской области, в особенности северных территорий Среднего Урала, - - сказал гендиректор КРСУ Максим Прачик. - Проект южнокорейской компании предусматривает использование всех типов древесного сырья и помимо экономического эффекта для территории благоприятно скажется на экологической обстановке. В свою очередь регион предоставляет инвестору налоговые преференции и готовую промышленную площадку для реализации проект.

ИСТОЧНИК KP.RU