На Урале грузовой поезд сбил женщину, шедшую вдоль путей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-06T11:36:21+03:00

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Уральские следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, случившегося в среду вечером на перегоне УАЗ - Каменск-Уральский. Грузовой поезд сбил насмерть женщину, личность которой пока не установлена.

- Машинист приближающегося поезда, заметив женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей в габарите движения поезда, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, - сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР по Свердловской области. - В результате пострадавшая получила повреждения, не совместимые с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU