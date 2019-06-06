На Урале грузовой поезд сбил женщину, шедшую вдоль путей
Она погибла на месте происшествия
Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральские следователи разбираются в обстоятельствах происшествия, случившегося в среду вечером на перегоне УАЗ - Каменск-Уральский. Грузовой поезд сбил насмерть женщину, личность которой пока не установлена.
- Машинист приближающегося поезда, заметив женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей в габарите движения поезда, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, - сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР по Свердловской области. - В результате пострадавшая получила повреждения, не совместимые с жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU