2019-06-06T10:55:51+03:00
Общество

В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по скоростному трамваю, который соединит Академический с Центром

Они начнутся на сайте мэрии 7 июня
Данил СВЕЧКОВ
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Пока что покинуть микрорайон можно только на машине и автобусе.Пока что покинуть микрорайон можно только на машине и автобусе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Академическом микрорайоне Екатеринбурга в будущем может появиться скоростной трамвай. Он должен будет связать его с центром города, а также Юго-Западным, Верх-Исетским и Заречным районами.

- Планируется, что линия, отделенная от проезжей части улиц, будет обладать высокой провозной способностью и интенсивностью движения вагонов, - сообщают в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга. - Это позволит пропустить по ней большой пассажиропоток, необходимый для доступности района.

Трамвайная линия должна пройти по улице Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей от Сахарова до Татищева. Перед тем как начать строительство, мэрия должна провести общественные обсуждения по проекту планировки линии. Пройдут обсуждения с 7 июня по 12 июля на сайте «обсуждения.екатеринбург.рф». С проектами трамвайной линии можно будет ознакомиться в администрации Екатеринбурга на 2 этаже с 14 по 28 июня.

- Прием предложений и замечаний по проектам от физических и юридических лиц будет осуществляться в те же сроки – с 14 по 28 июня 2019 года, - добавляют в мэрии. - Все предложения и замечания будут рассмотрены и запротоколированы до 12 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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