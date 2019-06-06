Екатеринбуржцу, убившему своего знакомого в День защитника отечества, грозит 15 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-06T10:14:25+03:00

Он задушил его в машине, на которой они приехали в Дегтярск, и поджег, чтобы замести следы преступления

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29-летний житель Екатеринбурга скоро предстанет перед судом по обвинению в убийстве, совершенном в День защитника отечества - 23 февраля.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он находился в автомашине под управлением своего знакомого, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Вскоре автомобиль был припаркован на площадке у магазина по улице Советская в городе Дегтярске. В процессе общения между мужчинами возник конфликт, на почве которого обвиняемый, находившийся на заднем сидении, обхватил шею своего оппонента рукой и стал его душить.

Когда водитель перестал подавать признаки жизни, его пассажир поджег машину и скрылся. Но в тот же день его задержали.

- Свою вину он признал в полном объеме, - добавляют следователи. - Признательные показания мужчина подтвердил в ходе их проверки на месте. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU